بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالمسجد الحرام

تجرى الآن مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، على عادة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى مثل هذا اليوم من كل عام.



وسيتم استبدال كسوة الكعبة القديمة بأخرى جديدة، بحضور عدد من منسوبى الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة.



وتبدأ مراسم تغيير الكسوة الجديد للكعبة فجر اليوم السبت 9 ذى الحجة، حيث سيتم إنزال الكسوة القديمة وإبدالها بالجديدة التى تمت صناعتها من الحرير الخالص والذهب فى مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة.