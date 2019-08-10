إيران: الخطة الأمريكية بشأن إقامة تحالف بحرى لن تحقق أمن الخليج

قالت وكالة "تسنيم" للأنباء إن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، صرح بأن الخطة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرًا بشأن إقامة قوة تحالف بحري لمرافقة السفن لن تحقق أمن الخليج، وأن ما يحمي الأمن الإقليمي هو التعاون بين بلدان المنطقة وحده.



وتابع حاتمي: " أمن المنطقة شاغل مشترك لكل من إيران وجيرانها من بلدان الخليج، وبالتالي نعتقد أن دول المنطقة هي التي يجب أن توفر هذا الأمن، وهي التي يتعين عليها إجراء مفاوضات بناءة في هذا الصدد".



واستطرد يقول: " إن خطة التحالف العسكري التي ترغب الولايات المتحدة في تشكيلها تحت ذريعة توفير أمن الشحن البحري لن تعمل إلا على مزيد من زعزعة الأمن في المنطقة".



وعن استعداد إسرائيل للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الإيراني: "إن مثل هذا الإجراء سيكون مستفزًا للغاية وله عواقب كارثية".