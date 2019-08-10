المعارضة البريطانية: الخروج من الاتحاد الأوروبى"غير دستورى"

ندد زعيم حزب العمل البريطاني المعارض جيرمي كوربين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، باعتبارها "غير دستورية" إذا حدثت خلال حملة انتخابية.



ويشعر كوربين بالقلق من أن بلاده قد تخرج من الاتحاد الأوروبي أثناء حملة انتخابية جارية وقبل تشكيل حكومة جديدة.



وذكرت تقارير وسائل إعلام محلية، أنه كتب إلى وزير شؤون مجلس الوزراء مارك سيدويل، قائلًا: "إن مثل هذه الخطوة المحتملة تعد إساءة استخدام السلطة ضد الديمقراطية".



وهناك تكهنات بأن المشرعين البريطانيين سوف يطرحون اقتراحًا بحجب الثقة عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لمنع البلاد من مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما سيدفع إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.