قبل عيد الأضحى.. فوائد غذائية للحم الضأن

يعتبر لحم الضأن من أهم أنواع اللحوم التي تنتشر في عيد الأضحى، ولكن لحم الضأن له العديد من الفوائد الصحية ولكن بشروط خاصة في طريقة طهيه واختياره أيضا، وإليكم أهم النصائح للحصول على أقصى استفادة صحية من لحم الضأن.



لابد من انتقاء تناول لحوم الضأن الذي تغذت على أعشاب المراعي في البراري، والاهتمام بوسائل سلامة النظافة الغذائية عند التعامل مع لحوم الضأن في مختلف المراحل، مع إزالة طبقات الشحوم الدهنية الملاصقة للحم بغية الحصول على اللحم، ولابد أيضا كما ينصح الأطباء بتناول كمية معتدلة من لحم الضأن.



كما ينصح بإضافة المنتجات الغذائية التي تقلل من احتمالات تكوين المواد التي قد تتسبب بأي أضرار صحية خلال عمليات طهو لحم الضأن، كالشواء أو القلي السطحي مثلًا.