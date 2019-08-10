التحالف العربى يوجه ضربة قاضية للجماعات المسلحة فى اليمن

أفادت مصادر إعلامية، اليوم السبت، عن سقوط اللواء الرابع حماية رئاسية بيد المجلس الانتقالي شمال عدن في اليمن، كما حلقت قوات طيران التحالف العربي على أطراف عدن بشكل ملحوظ.



كما أسفرت المواجهات بين الجماعات المسلحة وقوات التحالف العربي في اليمن عن سقوط 30 قتيلا جراء المواجهات داخل معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن.



جدير بالذكر أن الحوثيين والجماعات المسحلة في اليمن تسعى لافشال محادثات السلام التي تتم بوساطة أممية، حيث ترفض جماعة الحوثي تطبيق اتفاق السويد القاضي بانسحاب الجماعات المسلحة والحوثيين من الحديدة وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.



فيما تواجه قوات التحالف العربي المدعومة من قبل كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الجماعات المسلحة في اليمن للقضاء على الإرهاب.