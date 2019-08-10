فوز اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فى بداية مشوارهما بدورى الأبطال

اقترب اتحاد العاصمة بطل الدوري الجزائري من بلوغ دور 32 لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه خارج أرضه 2-1 على سونيداب من النيجر في ذهاب الدور الأول.



وحول اتحاد العاصمة تأخره بهدف لأصحاب الأرض عبر ركلة جزاء في الدقيقة 14 عندما أحرز محمد بن شاعة ثنائية في الشوط الثاني ليحسم الفوز للضيوف.



وهذه أول مباراة رسمية يقودها بلال دزيري مدرب اتحاد العاصمة الجديد.



وستقام مباراة العودة بالجزائر في وقت لاحق من الشهر الحالي.



وفي مباراة اخرى فاز شبيبة القبائل الجزائري 1-صفر على ضيفه المريخ السوداني في الدور ذاته.



وسجل هدف شبيبة القبائل والمباراة الوحيد محمد بن سايح قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.



وستقام مباراة العودة في أم درمان في 24 من الشهر الحالي.