مصرع 5 من موظفى وكالة روساتوم النووية الروسية

لقي 5 أشخاص من موظفي وكالة روساتوم النووية الحكومية الروسية مصرعهم اليوم السبت في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمال روسيا، حسبما نشرت وكالة الإعلام الروسية عن وكالة روساتوم النووية الحكومية.



فيما أضافت الوكالة النووية أن الموظفين قد لقوا مصرعهم خلال إجراءهم اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.



تتزامن الحادثة مع إبلاغ السلطات الروسية بأن مدينة قريبة من موقع الحادث أبلغت عن ارتفاع في مستوى الإشعاع عندما انفجر محرك صاروخي في موقع تجارب في منطقة ارتشينجلسك يوم الخميس الماضي.



وقالت السلطات إنها اضطرت لإغلاق جزء من خليج في وايت سي(البحر الأبيض) أمام حركة الشحن.



وقام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم لخفض آثار التعرض للإشعاع بعد الحادث حسبما قالت وسائل الإعلام في المنطقة.