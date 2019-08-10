الكندية أندريسكو تفاجئ بليسكوفا وتبلغ قبل النهائى فى تورونتو

تأقلمت الكندية الشابة بيانكا أندريسكو مع آلام في الساق لتبقي على آمالها في كأس روجرز للتنس بالفوز 6-صفر و2-6 و6-4 على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة وتبلغ الدور قبل النهائي.



وبدا أن أندريسكو، التي عانت من انتكاسات بسبب عدة إصابات خلال مسيرتها الشابة، ستواجه مشكلة عندما عادت بحذر شديد للملعب بعد أن حصلت على فترة توقف لتلقي العلاج في نهاية المجموعة الثانية، وتم وضع ضمادات كثيرة على فخذها الأيمن وبدا أن حركتها تأثرت.



لكن اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما، التي انطلقت نحو الشهرة بفوزها بلقب بطولة انديان ويلز في مارس الماضي، قاتلت بكل قوة وبدت ندا لمنافستها لتفوز بشوط دون أن تخسر أي نقطة.



وواجهت أندريسكو كافة الإصابات وعدم الاتساق في المستوى في الأشهر الأخيرة لكنها بدت متجددة النشاط أمام جماهير بلادها وأظهرت الكثير من الروح القتالية مع امتداد كافة مبارياتها الأربع في البطولة لفترة طويلة.



وانتهت بذلك فرص بليسكوفا في الإطاحة بالاسترالية آشلي بارتي، التي خسرت في الدور الثاني للبطولة، والصعود لقمة التصنيف العالمي وستعود اليابانية نعومي أوساكا إلى المركز الأول في التصنيف.