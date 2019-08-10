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رياضة

زفيريف وثيم يودعان بطولة كأس روجرز للتنس

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ودع الثنائي ألكسندر زفيريف ودومينيك ثيم، الجمعة، منافسات بطولة كأس روجرز للتنس، المقامة في مونتريال بكندي، من دور الثمانية.

وخسر الألماني زفيريف، المصنف الثالث في البطولة، أمام الروسي كاران خاشانوف 6 3 و6 .3

فيما خسر النمساوي دومينيك ثيم أمام دانييل ميدفيديف 6 3 و6 1 في 56 دقيقة.

وسيكتب ميدفيديف وخاشانوف تاريخ بطولة الأستاذة عندما يتواجهان في الدور قبل النهائي في مواجهة روسية خالصة للمرة الأولى في هذا الدور.

ويلتقي رافايل نادال، المصنف الأول في البطولة، مع الإيطالي فابيو فونيني في وقت لاحق.

وفي منافسات السيدات، كانت الأمريكية صوفيا كينين أول من تعبر للدور قبل النهائي بفوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة السادسة، 7 6 (7 2) و6 .4

وتلتقي كينين 20 عاما، التي تغلبت على المصنفة الأولى آشلي بارتي، في الدور قبل النهائي اليوم السبت، مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثالثة في البطولة، والكندية بيانكا أندريسكو.

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