يونهاب: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين على بحر اليابان

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين لم يتم تحديد طبيعتهما على البحر الشرقي المعروف باسم بحر اليابان، حسبما أفادت وكالة " يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه جرى إطلاق المقذوفين من منطقة قريبة من مدينة هامهونج الواقعة شمال شرقى كوريا الشمالية وإن الجيش يراقب الوضع في حالة إطلاقات إضافية مع الحفاظ على وضع الاستعداد.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا االشمالية مقذوفات صاروخية، فقد أطلقت كوريا الشمالية الأشهر الماضية عددا من الصواريخ وهو الأمر الذي أثار أزمة جديدة حول ضرورة إغلاق الملف النووي الخاص بكوريا الشمالية.