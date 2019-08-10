دمشق تطلق سراح مواطن كندى بموجب وساطة تولاها الأمن العام اللبنانى

أطلقت السلطات السورية سراح مواطن كندي كان محتجزًا لديها منذ نهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي قام بوساطة مع دمشق بهذا الصدد.



ويتحدّر الكندي كريستيان لي باكستر (44 عامًا) من مقاطعة كولومبيا البريطانية على ساحل المحيط الهادئ. وأفاد الاعلام الكندي في وقت سابق أنه سائح فُقد أثره منذ مطلع ديسمبر 2018، بعد وصوله إلى قرية سورية يتحدر منها شقيق زوجته وتحاذي الحدود اللبنانية.



وقال باكستر الذي ارتدى قميصًا قطنيًا رمادي اللون وغلبته دموعه في كلمة مقتضبة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمن العام اللبناني في بيروت وبثته شاشات التلفزة المحلية "اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد".



وأضاف بتأثر شديد "بصراحة لم أكن أعرف ما إذا كان أي شخص يعلم أنني على قيد الحياة"، موجهًا بلشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية من أجل إطلاق سراحه.