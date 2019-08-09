طيارو رايان إير فى أيرلندا يدرسون تنظيم إضراب

حذر طيارو شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير" الموجودون في أيرلندا، اليوم الجمعة، من اعتزامهم تنظيم إضراب عن العمل.



يذكر أن القانون يلزم نقابة "فورزا" الأيرلندية التي تمثل الطيارين بتحذير الشركة من الإضراب قبل أسبوع من موعد تنفيذه.



وذكرت النقابة أنها ستبلغ إدارة الشركة بخططها مطلع الأسبوع المقبل، في ظل الخلاف بين النقابة والإدارة بشأن أجور الطيارين.



وقال "إيان ماكدونيل"، الأمين العام المساعد للنقابة: "وجود عرض جيد يلبي كل مطالبنا بشكل مناسب، هو فقط ما سيجعلنا نلغي تحذيرنا من تنظيم إضراب الأسبوع المقبل".



وكانت النقابة قد نظمت تصويتًا للطيارين بشأن الإضراب، حيث وافق 94% منهم على الإضراب، يأتي ذلك بعد يومين من إعلان رابطة الطيارين البريطانيين (بالبا)، مساء الأربعاء الماضي، اعتزام طياري شركة رايان إير الايرلندية للطيران تنفيذ إضراب لعدة أيام في الفترة بين نهاية أغسطس الجاري وحتى أوائل سبتمبر المقبل.



وأوضحت الرابطة أن 80% من أعضائها صوتوا لصالح تنظيم الإضراب لمدة خمسة أيام كاملة يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والفترة بين 2 إلى 4 سبتمبر المقبل.



وتتعلق أسباب الخلاف بين رايان اير والطيارين بالمعاشات والأجور وقضايا أخرى.