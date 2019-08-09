الدفع بستة قطارات إضافية لخدمة ركاب الوجه القبلي خلال العيد

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، أنه تم الدفع بعدد 6 قطارات مكيفة ومميزة لخدمة ركاب الوجه القبلي زيادة عن القطارات العاملة خلال فترة عيد الأضحى المبارك السابق الإعلان عنها.



وأوضحت الهيئة أن الدفع بالقطارات الإضافية يأتي في ظل استمرار الإقبال الكبير من المواطنين على استخدام قطارات السكك الحديدية، ونظرًا للتزايد المستمر والإقبال من الركاب على السفر للوجه القبلي باستخدام قطارات السكك الحديدية خلال يومي الخميس والجمعة.



وكانت الهيئة قد أعلنت عن تشغيل 16 قطارا مكيفا ومميزا للوجهين القبلي والبحري وعربات، علاوة على القطارات العاملة والبالغ عدد المقاعد بها 318 ألف مقعد، بالإضافة إلى تشغيل 6 قطارات مميزة لخدمة أهالي النوبة من الإسكندرية والقاهرة إلى أسوان بمشغولية نسبتها أكثر من 130%.



ونجحت الهيئة في نقل أكثر من 4 ملايين راكب خلال الثلاثة أيام الماضية للوجهين القبلي والبحري.