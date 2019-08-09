الإتحاد السكندري يختتم تجاربه الودية بالتعادل مع حرس الحدود

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندري المرحلة الأولى من برنامج تجاربه الودية بالتعادل مع فريق حرس الحدود.



وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن استعدادات الاتحاد للموسم الجديد.



وحرص طلعت يوسف المدير الفني للفريق علي تجربة مجموعة كبيرة من اللاعبين خلال المباراة، إلى جانب حرصه علي إشراك المنضمين حديثا لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ويستعد الإتحاد السكندرى لمواجهة العربي الكويتي، في السابع والعشرين من أغسطس الجاري في إطار منافسات دور 32 للبطولة العربية.



وكان الإتحاد السكندري خاض 3 تجارب ودية سابقة، مع طلائع الجيش، وأسوان، وجدة السعودي، وفاز بها جميعًا.