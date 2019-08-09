ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش

سحق ليفربول ضيفه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020.

أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.

فيما قدّم نورويتش بداية سيئة بعد عودته للدوري الإنجليزي الذي غاب عنه 3 مواسم، إذ خسر في مدينة ليفربول مجددا بعد أن كانت آخر مبارياته في القسم الأول قبل هبوطه أمام إيفرتون، وانتهت بسقوطه 0-3.

المواجهة شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن طاقم التحكيم بقيادة مايكل أوليفر لم يلجأ إليها في تحديد قرارات مصيرية.

هدف الافتتاح لم يتأخر واحتاج إلى 7 دقائق فقط، لكنه لم يكن جماليا، بل بالصدفة عن طريق هانلي قائد نورويتش الذي سجل بالخطأ في مرماه.

ديفوك أوريجي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، لم ينجح الاسكتلندي هاني في إبعادها بالصورة الصحيحة، لتستقر في شباكه.

لتكون ثاني مرة يُسجَل الهدف الافتتاحي للدوري الإنجليزي (في نسخته الحديثة) بصورة عكسية، بعد أن سجل كايل ووكر عام 2015 في شباك توتنام –فريقه حينها- أمام مانشستر يونايتد.

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرا، وكان من توقيع هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين: محمد صلاح.

الفرعون المصري تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله روبيرتو فيرمينو، وأسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 19.

ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعد أن فعلها في الموسمين الماضيين.