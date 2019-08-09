السبت 10 أغسطس 2019 الموافق 09 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:20 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ads
سحق ليفربول ضيفه نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب أنفيلد، في أولى مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020.
أهداف ليفربول سُجلَت بواسطة: جرانت هانلي (هدف عكسي)، ومحمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وديفوك أوريجي. فيما سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد.
فيما قدّم نورويتش بداية سيئة بعد عودته للدوري الإنجليزي الذي غاب عنه 3 مواسم، إذ خسر في مدينة ليفربول مجددا بعد أن كانت آخر مبارياته في القسم الأول قبل هبوطه أمام إيفرتون، وانتهت بسقوطه 0-3.
المواجهة شهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد VAR لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن طاقم التحكيم بقيادة مايكل أوليفر لم يلجأ إليها في تحديد قرارات مصيرية.
هدف الافتتاح لم يتأخر واحتاج إلى 7 دقائق فقط، لكنه لم يكن جماليا، بل بالصدفة عن طريق هانلي قائد نورويتش الذي سجل بالخطأ في مرماه.
ديفوك أوريجي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، لم ينجح الاسكتلندي هاني في إبعادها بالصورة الصحيحة، لتستقر في شباكه.
لتكون ثاني مرة يُسجَل الهدف الافتتاحي للدوري الإنجليزي (في نسخته الحديثة) بصورة عكسية، بعد أن سجل كايل ووكر عام 2015 في شباك توتنام –فريقه حينها- أمام مانشستر يونايتد.
الهدف الثاني لم يتأخر كثيرا، وكان من توقيع هداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين: محمد صلاح.
الفرعون المصري تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله روبيرتو فيرمينو، وأسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 19.
ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعد أن فعلها في الموسمين الماضيين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

منذ ساعة و 26 دقيقة

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

أهالي قرية منفذ تفجير "معهد الأورام": متشدد من عائلة إخوانية.. وشارك في فعاليات الجماعة بعد 2013

منذ حوالي 6 ساعات

حريق يلتهم مطعمًا شهيرًا بمدينة نصر.. والخسائر الأولية 250 ألف جنيه

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

ستوديو

3 لقطات من حفل جنيفر لوبيز .. تعرف عليهم

جنيفر لوبيز: سأعود لمصر مرة أخري

ختام مبهر لحفل جنيفر لوبيز.. وتؤكد: فخورة بإحتفالي بعيد ميلادي في مصر

نجوم الفن في عزاء والدة النجم فتحي عبدالوهاب (صور)

رياضة

الإتحاد السكندري يختتم تجاربه الودية بالتعادل مع حرس الحدود

ملخص لمسات محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش

ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على نوريتش سيتي (فيديو)

ليون يستهل مشواره في الدوري الفرنسي بالفوز على موناكو

الرئيس نيوز

وزيرات حكومة مدبولي يشاركن في حفل جينيفر لوبيز بالعلمين (صور)

"بعثة هندسية خاصة".. كيف ساهمت مصر في تجديد الحرمين الشريفين سنة 51؟ (صور نادرة)

تونس.. 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية

ضبط 14 شخصًا في واقعة مقتل شاب بالشرقية.. والأهالي يحرقون منزل القاتل

منوعات

لمريض السكر.. خطوات هامة للحفاظ على الصحة خلال فترة الحج

تطعيمات إلزامية لتجنب العدوى خلال فترة الحج

تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج

كشكول

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

"عمارة": انتهاء الورش التدريبية لمدربي الجودة بمدارس التعليم الفني

الغربية تنهي استعدادها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

مكافأت مالية للعشرة الأوائل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد

إسلام سياسي

ما حقيقة مقتل شقيق زعيم ميليشيا الحوثي؟

محنة رمي الجمرات

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس


زيت وسكر

سرفيس الجيزة يلغى اجازات بعض الموظفين خلال عيد الأضحى

“قوى عاملة بني سويف” تعلن عن وظائف جديدة لسائقين

“تشغيل الشباب بالإسماعيلية” يطلب مدرسين للعمل بمدرسة قناة السويس

الإسكان تطلب موظفين للعمل في هذه التخصصات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

جرجس شكري يتهم كمال عبد الرازق بسرقة فقرات من كتابه عن لينين الرملي

المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته

بني سويف تناقش «الصدق» بمواقعها الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك