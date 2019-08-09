"حفتر" يرفض عقد هدنة حرب مع "طرابلس" خلال العيد

كشفت قناة الحرة الأمريكية نقلا عن مصادر، أن قوات الجيش الوطني الليبي سوف تقبل بإعلان هدنة مع بداية عيد الأضحى المبارك، حسبما نقلت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم الجمعة.



وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، قد أعلن منذ قليل، عن موافقته للهدنة مع بداية عيد الأضحى.



فيما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضها التام لعقد هدنة مع مليشيات طرابلس خلال عيد الأضحى.



وأوضح بيان القيادة الذي تداولته الصحف الليبية في وقت سابق من مساء اليوم، أن ترك أي فرصة لهذه الميليشيات تحت أي مسمى هو إهداء مزيد من الوقت، ومنح فرصة لها لإعادة ترتيب صفوفها، وزيادة التغول في العاصمة، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الميليشيات، وخسائرها الفادحة في العتاد والأرواح.



وطالبت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي وكذلك مجلس الأمن الدولي الأطراف في ليبيا بهدنة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.