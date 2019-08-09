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عالم

غدا.. بدء التنبيه على مرشحي الرئاسة لاستكمال أوراقهم

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:11 م
جريدة الدستور
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قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس "نبيل بفون" إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، اليوم الجمعة، وسيتم انطلاقا من يوم غد السبت التنبيه على المرشحين الذين لم يتموا وثائق ترشيحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.

وأضاف بفون، في تصريحات مساء اليوم، أن ظروف تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت عادية ولم تشهد مشاكل، وعلق على الترشحات غير الجدية التي وردت على مصالح الهيئة، فأشار إلى أن الدستور التونسي يضمن مبدأ الإتاحة، لافتا الى أن الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين سيظهر الفارق بين عدد المترشحين وعدد المقبولين أوليًا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي للرئاسية.

وأحصت مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 98 طلب ترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأودع اليوم الجمعة 42 مترشحًا ملفاتهم لدى مصالح هيئة الانتخابات، بعد أن سجلت الهيئة على مدار السبعة أيام الماضية تقديم 56 مترشحا ملفاتهم.

وشهدت الفترة المسائية لليوم الجمعة تقديم عدد من المترشحين لملفاتهم، وهم سلمى اللومي (حزب أمل) وسليم الرياحي، وقيس سعيد (مستقل)، وناجي جلول (مستقل)، وعبيد البريكي (حركة تونس إلى الأمام)، وسيف الدين مخلوف والبحري الجلاصي وسعيد العايدي (حزب بني وطني)، إلى جانب كمال العبيدي، وأمين بن صالح، وعبد الرؤوف بن رمضان، وزهرة مهني، ومحمد الهادي بن حسين، والبشير العوايني، وحاتم بولبيار، ومليكة الزرمديني، ومختار لطفي كمون.
وكانت الفترة الصباحية شهدت تقديم ترشحات، كان أبرزها ليوسف الشاهد (تحيا تونس)، ومحسن مرزوق (مشروع تونس)، وعبد الفتاح مورو (النهضة)، كما سحب مرشحان إثنان هما رشاد عاشور، ومنير الجميعي، ترشيحهما أول أمس الأربعاء.

يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية، أغلقت مساء اليوم الجمعة، بعد أن حددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من ٢ إلى ٩ أغسطس الجاري.

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