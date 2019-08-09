ليفربول يفتتح الدوري الإنجليزي بفوز كاسح على نوريتش سيتي (فيديو)
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:11 م
وكالاتطباعة
وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمنافسيه واكتسح ضيفه نوريتش سيتي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد"، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الدوري الإنجليزي.
ووضع ليفربول أول ثلاث نقاط في جعبته هذا الموسم.
تقدم ليفربول مبكرًا بعدما أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.
وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من انفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28.
وعزز أوريغي تقدم الليفر بالهدف الرابع من رأسية قوية في الدقيقة 41.
ونجح بوكي في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لصالح نوريتش سيتي في الدقيقة 65 من انفراد بمرمى الريد
ووضع ليفربول أول ثلاث نقاط في جعبته هذا الموسم.
تقدم ليفربول مبكرًا بعدما أحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.
وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من انفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28.
وعزز أوريغي تقدم الليفر بالهدف الرابع من رأسية قوية في الدقيقة 41.
ونجح بوكي في تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول لصالح نوريتش سيتي في الدقيقة 65 من انفراد بمرمى الريد
الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 نورويتش سيتي | هدف اول ليفربول سجله مدافع نورويتش في مرماه د7 HD— موسم جديد و فهد هنااااااااااا (@DEQ03) August 9, 2019
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/sYJnBy35ez
ليفربول 2 × 0 نوريتش سيتي | هدف محمد صلاح— مجنوووون كوره (@XTbaC7uV5NrxStd) August 9, 2019
ء #الدوري_الانجليزي - الجولة (1)
ء #ليفربول_نوريتش_سيتي pic.twitter.com/BOdlVCnuEi
#LIVNOR— GGLLL1545 (@gglll1545) August 9, 2019
Via: @FasterGoal
Telegram: https://t.co/OOJ54yFWH6
قوووول ثالث ليفر فان دايك pic.twitter.com/slqh5C5CCZ
#LIVNOR— GGLLL1545 (@gglll1545) August 9, 2019
Via: @FasterGoal
Telegram: https://t.co/OOJ54yFWH6
قووووول رابع ليفربول اوريغي pic.twitter.com/3oNROqTmmD
ليفربول 4 × 1 نوريتش سيتي | هدف بوكي— مجنوووون كوره (@XTbaC7uV5NrxStd) August 9, 2019
ء #الدوري_الانجليزي - الجولة (1)
ء #ليفربول_نوريتش_سيتي pic.twitter.com/eYg67ZkrSb