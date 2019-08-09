استئناف أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام 19 أغسطس

قالت السلطات الإقليمية في فرنسا اليوم الجمعة، إن أعمال الترميم في كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس والتي توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف من التلوث بالرصاص قد تستأنف في 19 أغسطس الجاري.



وذكرت بلدية مقاطعة باريس الإقليمية أنه تم تركيب وحدة جديدة لإزالة التلوث بالموقع وتم الانتهاء من وضع نظام لمراقبة الدخول وإجراءات تنظيف ملابس العمل وغيرها من الخطوات.



واحتوى سقف وبرج الكاتدرائية، اللذان تدمرا في حريق مدمر في 15 أبريل، على عدة مئات من الأطنان من الرصاص، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.



من ناحية أخرى، أظهرت صور تلفزيونية عمالا بسترات واقية يستخدمون جرافة لتكسير مدرج في ساحة ترفيه مدرسية قريبة حيث تم العثور على مستويات عالية من الرصاص.



وقالت سلطات المدينة إنه تم التخطيط للعمل أيضا في مدرسة أخرى حيث تم العثور على مستويات عالية من الرصاص في فناء صغير ومدرسة ثالثة خارج المنطقة تم رصد تلوث بها.