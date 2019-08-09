قضية رئيس أرمينيا السابق في أيدي المحكمة الأوروبية

تسعى المحكمة الدستورية في أرمينيا للحصول على مشورة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قانون يواجه بموجبه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان محاكمة.



وأعلنت محكمة ستراسبورج اليوم الجمعة، أنها تلقت طلبا من المحكمة الأرمينية للحصول على رأي استشاري بشأن مادة في القانون الجنائي تتناول الإطاحة بالنظام الدستوري.



ويتهم كوتشاريان بالإطاحة بالنظام الدستوري من خلال الترخيص لشن حملة صارمة عنيفة عام 2008 على احتجاجات ضد فوز زميله سيرج سرجسيان المثير للجدل في الانتخابات الرئاسية.