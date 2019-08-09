براتب 2500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 100 فرصة عمل بشركة أدوية

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الأدوية بمدينة نصر، وبراتب 2500 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 مندوب مبيعات، وذلك من الجنسين، و50 تلي سيلز، وذلك من الإناث.



وتشترط الشركة في المتقدم لإحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون لديه خبرة سنة، وأن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 30 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وذلك للعمل بمدينة نصر.



وعلى من يرغب في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01006902456، والتواصل مع المدير المسئول محمد صلاح الدين، أو التوجه لمقر الشركة في 28 شارع عباس العقاد، مدينة نصر.