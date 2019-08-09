ارتفاع إنتاج وسط جنوب البرازيل من السكر

أظهرت بيانات اتحاد صناعة السكر في البرازيل "يونيكا" الصادرة اليوم الجمعة ارتفاع إنتاج مصانع السكر في وسط جنوب البرازيل خلال النصف الثاني من يوليو الماضي إلى 48ر2 مليون طن مقابل 62ر2 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 5ر5% سنويا.



كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يبلغ 4ر2 مليون طن سكر خلال النصف الثاني من يوليو الماضي.



في الوقت نفسه بلغ إنتاج المنطقة من قصب السكر خلال الفترة نفسها 7ر49 مليون طن مقابل 7ر47 مليون طن، في حين كان متوسط التوقعات 2ر48 مليون طن فقط.



وبحسب البيانات تراجع متوسط كمية السكر التي يتم استخراجها إلى 3ر141 كيلوجرام لكل طن قصب سكر، مقابل 53ر155 كيلوجرام لكل طن في النصف الثاني من يوليو من العام الماضي.



وتراجع إنتاج مصانع الإيثانول المستخرج من قصب السكر في وسط جنوب البرازيل خلال النصف الثاني من يوليو الماضي إلى 65ر2 مليار لتر مقابل 63ر2 مليار لتر في العام الماضي.