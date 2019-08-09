الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي في ثلاث سنوات

استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مختتمة أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاث سنوات مع بقائها قرب مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) بدعم من سياسات نقدية تيسيرية لبنوك مركزية رئيسية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوائد سلبية للسندات الحكومية حول العالم.



وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1497.20 دولار للأوقية منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن تخطى في وقت سابق هذا الأسبوع حاجز 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2013.



وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1508.50 دولار للأوقية.



وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 4 في المئة هى الأكبر منذ أبريل 2016 وموسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17 بالمئة مع صعوده 100 دولار في الأسبوع المنقضي.



وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة إن صناديق المعادن النفيسة تلقت رابع أكبر تدفقات على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.95 دولار للأوقية منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي خمسة في المئة.

واستقر البلاتين حول 860 دولارا للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1425.11 دولار للأوقية.