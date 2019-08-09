الانتهاء من رصف 20 شارعًا فرعيًا في الغربية

أعلن محافظ الغربية الانتهاء من رصف 20 شارعا فرعيا بطول 3.5 كم تقريبًا بنطاق حي ثاني طنطا، وذلك بعد الانتهاء التام من أعمال البنية التحتية بالشوارع الرئيسية ورصفها بتكلفة 15 مليون جنيه.



وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أنه من بين الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها: زاوية الصفا، توفيق عبدالباري، محمد عسكر، عفره، العمروسي، الممر الغربي، إبراهيم عبدالله، زلط، حسن طه، 25 كاكولا، أحمد شعبان، دراز، القفاص، منطقة المرور بالقرشي، سعيد دلال، الغندور، عطفة شلبي، ثروت، السلطان مراد، وتم تزويد الشوارع ببلاعات صرف مياه الأمطار وفق المواصفات القياسية.

وأكد متابعته الدورية لأعمال الرصف الجارية بنطاق المحافظة لإنهائها في مواعيدها المحددة وفق المواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس 20 شارعا فرعيا آخر تمهيدًا لرصفها بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة.