"لبيك اللهم لبيك".. ضيوف الرحمن يلبون على صعيد عرفات

لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك..بهذا الدعاء يتجه الآن أكثر من ٢.٥ مليون حاج إلى صعيد مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم بالوقوف صباحًا على مشعر عرفات.



وقامت المملكة العربية السعودية بتجهيز عدد من سيارات الإسعاف؛ لنقل المصابين من الحجاج للوقوف على صعيد عرفات، بالإضافة إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف؛ تحسبا لحدوث أي من حالات الإعياء أثناء تواجد الحجاج على عرفات بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات إطفاء الحرائق، ويشهد مصعد عرفات انتشار مكثف لرجال الدفاع المدني، كما قامت المملكة بتجهيز عيادات متفرقة؛ للكشف عن المصابين.



وانتشر شباب المساعدة من المملكة لإرشاد الحجاج على أماكن تواجدهم على جبل عرفات، وحذرت وزارة الحج والعمره السعودية جموع الحجاج بضرورة ارتداء الإسورة الخاصة بكل حاج منهم، والمدون عليها اسم المطوف السعودي، والمكتب التابع له، وعنوان الحاج بكل من عرفات ومنى؛ لتسهيل عملية الوصول إليه.