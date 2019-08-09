أبوشقة يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال «أبو شقة»: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الوفديين أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة، متمنيًا من الله عز وجل أن يمنحكم موفور الصحة ومزيدًا من التوفيق والسداد، وأن يبارك في جهودكم المخلصة من أجل بناء الوطن وتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.



وأكد «أبو شقة» أن حزب الوفد يؤيد ما تقوم به الدولة المصرية، وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو بناء وطن راسخ قادر على مواجهة التحديات، كما أكد «أبو شقة» أن الوفد يستنكر جميع المحاولات الدنيئة والخسيسة من أعداء الوطن والجماعات التخريبية والمتطرفة لزعزعة أمن واستقرار الوطن مشيدا بروح الشعب المصري وتلاحمه وقت الأزمات، ووقوفه خلف قيادته السياسية لعبور المحن التى يتعرض لها الوطن.

وأشار «أبو شقة» إلى أن مصر ستظل آمنة مستقرة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الشعب المصري شعب أبى يثبت كل يوم أنه لا يتأثر بأي محاولات خبيثة لإرهابه وبث الخوف في نفوس المواطنين، وأنه شعب يقف مع قيادته الرشيدة لبناء دولة عصرية حديثة تسعى إلى أن تكون من الدول المتقدمة اقتصاديًا، وهو ما يتحقق باعتراف كبرى المؤسسات الدولية التي ترى أمامها معجزة اقتصادية بكل المقاييس، فخلال سنوات معدودات استطاعت مصر أن تنهض من الكبوة الاقتصادية التي تعرضت لها، لتحول المحنة إلى عمل وجهد دءوب تمت ترجمته إلى إنجازات عظيمة فى زمن قليل، لتخطو مصر بخطوات سريعة إلى المستقبل الذي يضمن لشعب مصر «حياة كريمة» بالعلم والعمل والثقة المتبادلة بين الرئيس والشعب.



كما تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة بالتهنئة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كما تقدم «أبو شقة» بالتهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كما تقدم بالتهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وجنود القوات المسلحة.



وثمن «أبو شقة» جهود القوات المسلحة فى حماية الوطن والذود عنه، والوقوف ضد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن فى الداخل والخارج، مؤكدًا أن القوات المسلحة درع الوطن وهى الحامية لترابه ومقدساته وشعبه.



كما تقدم «أبوشقة» بالتهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وقيادات أجهزة الشرطة بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن تضحيات رجال الأمن تحظى بتقدير الشعب المصري، وأن جهاز الشرطة جهاز وطني وعين الوطن الساهرة لحماية مقدراته وأفراده، كما أشاد رئيس الوفد بجهود أجهزة الأمن، وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني في الكشف عن هوية مرتكبي حادث التفجيرات أمام معهد الأورام، والتعامل معهم بحرفية عالية.



كما تقدم المستشار «أبو شقة» بالتهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والقيادات الدينية.



وبعث «أبو شقة» بأطيب التهاني إلى الشعب المصري، متمنيًا أن يعيد الله مثل هذه الأيام على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.