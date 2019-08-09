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مصر

تطهير ترعة مريوط بالعامرية لتوفير مياه الري

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:08 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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استمرت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع، لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.

وبدأت الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسكندرية، برئاسة المهندس إبراهيم عبدالمنعم، حملة تطهيرات ونزع الحشائش وإزالة المخلفات من الترع والمصارف المختلفة بجميع المراكز، ومنها تطهير ترعة مريوط أمام المحطة الثالثة بالعامرية، تحت إشراف المهندس أحمد إسماعيل مفتش رى العامرية، لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين خلال موسم أقصى الاحتياجات الحالي وقبل إجازة عيد الأضحى.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم تطهير جميع الترع والمجارى المائية بجميع المحافظات لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية، مضيفا أنه تم رفع درجة الاستعداد لتنفيذ خطة لتوزيع المياه في مختلف المحافظات، لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات في حدود الحصة المائية، فى ظل موسم أقصى الاحتياجات وزراعة الأرز.

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