قبل العيد.. استقرار أسعار الخضار اليوم

قال نادي نجيب، عضو شعب الخضار والفواكهه بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الخضار اليوم السبت في يوم وقفة عرفات قبل عيد الأضحى، وسجل سعر الطماطم من 1.50 إلى 3.9 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر البصل من 2 إلى 3.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة 5 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا بـ15 جنيهات، والفلفل الرومي بـ3 جنيهات، والثوم بـ3 جنيهات، واللفت بجنيهين.



ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي 1.50 إلى 3 جنيهات والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 3.5 جنيه، والملوخية 4 جنيهات ويترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 6 إلى 24 جنيها.