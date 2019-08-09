الدستور تكشف.. الصحة لم ترسل منشور حظر أدوية مخدرات للصيدليات

أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا رقم 475 لسنة 2019 بشأن إضافة مادة البريجابالين ونظائرها ومستحضراتها إلى الفقرة رقم "د" من الجدول 3 الخاص بقانون مكافحة المخدرات.



وتستخدم مادة "البريجابالين" في أدوية شهيرة منها، "الليركا والليرولين" ومؤخرًا تم استغلالها من قبل الشباب بصورة سيئة في الإدمان.



وتستخدم تلك الأدوية كعلاج لمرضي إلتهاب الأعصاب وآلام العضلات، وبعد قرار دخوله جدول المخدرات لن يتم صرفه في الصيدليات إلا من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستمارة مخدرات، وتسجل في دفتر بالصيدلية، وأي تلاعب في الصرف يحال صاحب الصيدلية إلى النيابة بتهمة صرف مخدرات.



وتجولت "الدستور" داخل بعض الصيدليات لمعرفة أوضاع بيع تلك الأدوية بعد إصدار قرار وزارة الصحة.



قال الدكتور أحمد الهادي إن مادة البريجايالين تستخدم في العديد من العقاقير، ولكن من أشهر تلك العقاقير الليركا والليرولين، ويستخدمهم المدمنين بدلا من عقار التريمادول، لافتًا إلى أنه منذ حوالي أسبوع قبل إصدار البيان تم سحبه من السوق من قبل الشركة، ولكن دون سبب معلوم، ثم أصدر البيان بعد ذلك، وذكر أن السوق خاليًا من تلك العقاقير.



وأوضح سالم محمود دكتور صيدلي، أنه كان متوفر من خلال يومين فقط، وعند الانتهاء من الكمية الموجودة لدية طلب من الشركة ولم يأتي حتي الآن، وذكر أن منشور الوزارة لم يوزع علي الصيدليات إلى الآن، لافتًا إلى أنه رغم عدم ضم أدوية العقار ضمن جدول المخدرات، إلا أنه خلال القترة الماضية كان لا يبيع ذلك العقار إلا عن طريق روشتة، بسبب إدمان بعض الشباب لتلك العقاقير.



وأشارت مها خالد دكتورة صيدلية، إلى أنها علمت بذلك البيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصلها المنشور، وذكرت أن العقاقير كانت متواجدة من أسبوعين، ولكن عند طلبها من الشركة تأخرت، وتم إصدار البيان، موضحة أنه خلال السنوات الماضية كانت الأدوية الحاملة للمادة الطبية متواجدة وبكثرة دون أي رقابة لأنها لم تضاف إلى جدول المخدرات.