الجمعة 09 أغسطس 2019 الموافق 08 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تقارير ومتابعات

الدستور تكشف.. الصحة لم ترسل منشور حظر أدوية مخدرات للصيدليات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:03 م
جريدة الدستور
محمد ممدوح
طباعة
ads
أصدرت وزارة الصحة قرارا وزاريا رقم 475 لسنة 2019 بشأن إضافة مادة البريجابالين ونظائرها ومستحضراتها إلى الفقرة رقم "د" من الجدول 3 الخاص بقانون مكافحة المخدرات.

وتستخدم مادة "البريجابالين" في أدوية شهيرة منها، "الليركا والليرولين" ومؤخرًا تم استغلالها من قبل الشباب بصورة سيئة في الإدمان.

وتستخدم تلك الأدوية كعلاج لمرضي إلتهاب الأعصاب وآلام العضلات، وبعد قرار دخوله جدول المخدرات لن يتم صرفه في الصيدليات إلا من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية باستمارة مخدرات، وتسجل في دفتر بالصيدلية، وأي تلاعب في الصرف يحال صاحب الصيدلية إلى النيابة بتهمة صرف مخدرات.

وتجولت "الدستور" داخل بعض الصيدليات لمعرفة أوضاع بيع تلك الأدوية بعد إصدار قرار وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد الهادي إن مادة البريجايالين تستخدم في العديد من العقاقير، ولكن من أشهر تلك العقاقير الليركا والليرولين، ويستخدمهم المدمنين بدلا من عقار التريمادول، لافتًا إلى أنه منذ حوالي أسبوع قبل إصدار البيان تم سحبه من السوق من قبل الشركة، ولكن دون سبب معلوم، ثم أصدر البيان بعد ذلك، وذكر أن السوق خاليًا من تلك العقاقير.

وأوضح سالم محمود دكتور صيدلي، أنه كان متوفر من خلال يومين فقط، وعند الانتهاء من الكمية الموجودة لدية طلب من الشركة ولم يأتي حتي الآن، وذكر أن منشور الوزارة لم يوزع علي الصيدليات إلى الآن، لافتًا إلى أنه رغم عدم ضم أدوية العقار ضمن جدول المخدرات، إلا أنه خلال القترة الماضية كان لا يبيع ذلك العقار إلا عن طريق روشتة، بسبب إدمان بعض الشباب لتلك العقاقير.

وأشارت مها خالد دكتورة صيدلية، إلى أنها علمت بذلك البيان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصلها المنشور، وذكرت أن العقاقير كانت متواجدة من أسبوعين، ولكن عند طلبها من الشركة تأخرت، وتم إصدار البيان، موضحة أنه خلال السنوات الماضية كانت الأدوية الحاملة للمادة الطبية متواجدة وبكثرة دون أي رقابة لأنها لم تضاف إلى جدول المخدرات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش سيتي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

استشهاد حالة جديدة من مصابى حادث معهد الأورام

منذ يومين

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين بطلائع حسم الإرهابية

ads

الصور

image description

عزاء والدة فتحي عبد الوهاب

image description

حملة نظافة موسعة بشواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى (صور)

image description

"في حميثرة سوف ترى".. الآلاف يتوافدون لحضور مولد "الشاذلي"

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

الأكثر قراءة

بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق تعود للتمثيل بـ"جبر خاطر"

فيديو.. لحظة توديع الإرهابي عبدالرحمن خالد لعائلته قبل تنفيذ تفجير معهد الأورام

المتهم بالعنصرية ضد صلاح يكشف تفاصيل الواقعة

تعرف على مصير أفراد أسرة الإرهابي منفذ تفجير معهد الأورام

ستوديو

أزهري يدعو لإيواء المساكين بأموال الحج الثاني

تعرف على أقصى عدد مسموح به للاشتراك في الأضحية

زين العابدين فؤاد يكشف دور الأبنودي في دعم شباب الشعراء

أستاذ أصول لغة: جميع اللغات تموت وتتغير باستثناء العربية

رياضة

تيجانا يؤازر لاعبي الزمالك والجهاز الفني في المران

ميدفيديف يسحق تيم المصنف الثاني في كأس روجرز للتنس

سبارتا روتردام يهزم فينلو في الدوري الهولندي

إصابة أليسون حارس ليفربول في المباراة الافتتاحية للموسم

الرئيس نيوز

تونس.. 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية

ضبط 14 شخصًا في واقعة مقتل شاب بالشرقية.. والأهالي يحرقون منزل القاتل

بهدف عالمي.. صلاح يقص شريط الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أمن الدولة السعودي محذرا: من لا تردعه قداسة مكة ستردعه قوتها

منوعات

لمريض السكر.. خطوات هامة للحفاظ على الصحة خلال فترة الحج

تطعيمات إلزامية لتجنب العدوى خلال فترة الحج

تعرف على عقوبات مخالفة تعليمات الحج بالسعودية

كيف تتجنب أشعة الشمس خلال أداء مناسك الحج

كشكول

بالصور.. إطلاق مبادرة "ابن مصر" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة بقنا

"عمارة": انتهاء الورش التدريبية لمدربي الجودة بمدارس التعليم الفني

الغربية تنهي استعدادها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

مكافأت مالية للعشرة الأوائل بجميع المراحل التعليمية بالوادي الجديد

إسلام سياسي

محنة رمي الجمرات

داعية سلفي: الإخوان جماعة مجرمة يجب على المجتمع الوقوف ضدها

عبدالفتاح مورو يترشح رسميًا لانتخابات رئاسة تونس

"الأختان".. رحلة شقيقتين من النرويج إلى صفوف تنظيم داعش


زيت وسكر

الموالح في “المقدمة”.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية

كهرباء الغربية تعلن عن بدء أعمال الصيانة عقب العيد

تعرف على تحذيرات المترو للركاب خلال العيد

592 مليون جنيه لإنشاء شبكات الصرف المغطى بالمحافظات

مقالات الرأي
ماجد حبته
حشيش على منابر الأوقاف!
بسنت حسن
على مَنْ نطلق الرصاص؟
د.كريمة الحفناوى
قانون التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات
مؤمن المحمدي
روح الفؤاد
المزيد

الثقافة

بعد توقف 14 عامًا.. عودة إصدار مجلة "المسرح"

المغدور.. معتزة صلاح عبدالصبور: الموت لم يمنح أبى الفرصة لكتابة مذكراته

بني سويف تناقش «الصدق» بمواقعها الثقافية

احتفالات فنية بمناسبة عيد الأضحى في قصور ثقافة القليوبية (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك