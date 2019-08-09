في خدمتك.. تعرف على أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية

مازال الكثير منا حتى الآن لا يعرف ما هي أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية، برغم أننا أحيانا نحتاج معرفتها إن استدعى الأمر للتواصل مع المسئولين.



ونقلا عن موقع محافظة القاهرة نقدم لكم خلال هذه السطور أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية:

_حي السلام أول

_حي السلام ثاني

_حي المرج

_حي المطرية

_حي النزهة

_حي عين شمس

_حي مدينة نصر شرق

_حي مدينة نصر غرب

_حي مصر الجديدة



كل من لديه شكوي أو حالة إنسانية أو مفقود يستطيع التواصل معنا من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧

