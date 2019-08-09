في خدمتك.. تعرف على أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:03 م
مرام سعيدطباعة
مازال الكثير منا حتى الآن لا يعرف ما هي أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية، برغم أننا أحيانا نحتاج معرفتها إن استدعى الأمر للتواصل مع المسئولين.
ونقلا عن موقع محافظة القاهرة نقدم لكم خلال هذه السطور أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية:
_حي السلام أول
_حي السلام ثاني
_حي المرج
_حي المطرية
_حي النزهة
_حي عين شمس
_حي مدينة نصر شرق
_حي مدينة نصر غرب
_حي مصر الجديدة
كل من لديه شكوي أو حالة إنسانية أو مفقود يستطيع التواصل معنا من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧
ونقلا عن موقع محافظة القاهرة نقدم لكم خلال هذه السطور أحياء محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية:
_حي السلام أول
_حي السلام ثاني
_حي المرج
_حي المطرية
_حي النزهة
_حي عين شمس
_حي مدينة نصر شرق
_حي مدينة نصر غرب
_حي مصر الجديدة
كل من لديه شكوي أو حالة إنسانية أو مفقود يستطيع التواصل معنا من خلال واتس ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧