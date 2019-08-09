المبعوث الأمريكي: النرويج يمكنها مساعدة أفغانستان في إتمام عملية السلام

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الجمعة، أن النرويج يمكنها أن تساعد أفغانستان في إرساء السلام على أراضيها.

وأكد خليل زاد، في تغريدة دونها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع مسؤولي النرويج في أوسلو، مُضيفًا أنه أطلع وزيرة خارجية النرويج إيني ماري إريكسين سورايد على الجهود التي تُبذل من أجل إحلال السلام في أفغانستان.

كما أشار إلى أنه ناقش مع الجانب النرويجي الخطوات المقبلة، التي من المقرر اتخاذها بشأن عملية المصالحة الافغانية، لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

وتأتي تصريحات خليل زاد في ظل انشغال الولايات المتحدة وحركة طالبان بالمحادثات، التي تجرى بينهما منذ أسبوع، حيث أحرز الجانبين تقدمًا مسبوقًا في المحادثات، كما من المُرجح أن يوقعا اتفاقًا خلال الإيام المُقبلة.

وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بأن المحادثات المرتقبة بين قادة طالبان وكابول ستعقد في أوسلو بالنرويج.