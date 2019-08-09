الحدائق والآثار والشواطىء تستعد لاستقبال المواطنين خلال العيد

تستعد محافظة الإسكندرية بإداراتها التنفيذية للتيسير على المواطنين خلال إحتفالهم بعيد الأضحي المبارك بدءا من يوم الأحد المقبل، بمختلف الأحياء والمناطق.



وانتهت مديرية أوقاف الإسكندرية، من الاستعدادات لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات التي تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا للخطة التي وضعتها المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، وذلك بتوفير 584 ساحة استعداداتها لصلاة عيد الأضحى.



وتم تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحات عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على أن المديرية لن يسمح لغير المرخص لهم بإقامة شعائر صلاة العيد، وسيجرى متابعة الساحات من قبل الإدارات الفرعية والتفتيش ولجنة المتابعة بالمديرية، علاوة على غرفة عمليات بكل إدارة تصب في غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة الساحات ساعة بساعة، مضيفًا أنه تم التنبيه بعدم قبول استخدام الشعائر لأغراض دعائية حزبية أو تجارية، فهي عبادة محضة لن نسمح بأن يتخللها ما يخرجها كونها شعيرة ربانية وسنة محمدية.



ولمواصلة الإحتفالات يتواجد السكندريون بمختلف الحدائق والمتنزهات والمناطق الأثرية للإحتفال بمظاهر وطقوس عيد الأضحى المبارك، وتعد منطقة آثار قلعة قايتباي من المناطق الأثرية التي تشهد إقبال كثيف من المواطنين خاصة في الأعياد والمناسبات، فأعلن محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، استعداد قلعة قايتباي، لاستقبال الزائرين من مختلف الأعمار خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه تم تنسيق الحدائق وتقليم النخيل من قبل إدارة قلعة قايتباي وإدارة الحدائق بالمنطقة الأثرية، في إطار إظهار المعلم الأثري المهم بالمظهر الحضاري اللائق، وذلك وفي إطار الاستعدادات لاستقبال الزائرين خلال عيد الأضحى، لتبلغ أسعار تذاكر دخول قلعة قايتباي٦٠ جنيها للأجنبي، و٣٠ جنيها للطالب أجنبي، و٢٠ جنيها للمصري، و٥ للطلاب المصريين.



وعن ساعات العمل خلال عيد الأضحى، فتنفيذا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فإن المواعيد حتى ٣٠ سبتمبر من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء بواقع ساعة إضافية، في إطار حرص وزارة الآثار علي إتاحة مزيد من الوقت أمام الزائرين للاستمتاع بزيارة المعلم الأثري.



وخلال أيام العيد الأربع تزدحم مختلف شواطىء المحافظة بالمصطافين السكندريين أو الوافدين، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استكمال الاستعدادات بجميع الشواطئ لاستقبال المصطافين خلال عطلة عيد الأضحى، وأعلنت فتح الشواطئ التي تديرها الإدارة لاستقبال ولاستضافة المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمجان طوال أيام العيد شاملا الحصول علي شمسية وكرسي، والشواطئ هي المندرة العام، وميامي المجاني أمام شارع إسكندر إبراهيم، والسرايا العام أمام مدرسة الطفولة السعيدة وشاطئ جليم وشاطئ الانفوشي العام أمام مكتبة الطفل، وشاطئ شهر العسل أمام مدخل البيطاش، وشاطئ الهانوفيل العام أمام مدخل الهانوفيل، وشاطئ المكس بجوار فنار المكس.



من جانبه شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على رفع أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء، مؤكدا "أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة؛ بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية".



وحرصت المحافظة على تكثيف أعمال النظافة والتجميل بالمدينة وزيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع علي مستوي أحياء المحافظة خاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع؛ لتقليل تواجدها بالشوارع.