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عالم

استنفار فى صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:01 م
جريدة الدستور
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أفادت مصادر يمنية في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثي وضعت عناصرها في حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم التمرد عبدالملك الحوثي في ظروف غامضة.
وذكرت المصادر- حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن ميليشيات الحوثي وعناصر جهاز الأمن الوقائي التابعين استحدثوا عددًا من نقاط التفتيش في شوارع منطقة مُسيك وسعوان والزبيري والخمسين وشوارع أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين تمركزوا في هذه النقاط رفقة أطقم مسلحة وعربات مدرعة.
وقام المتمردون بعمليات تفتيش دقيقة وغير مسبوقة لمركبات المواطنين وفحصوا بطاقات الهوية للسائقين.
وكانت الميليشيات المتمردة قد أعلنت في وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدرالدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين.
ويعتبر إبراهيم إحدى أذرع شقيقه عبدالملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه في العديد من العمليات العسكرية في الميدان، لا سيما العمليات التي تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.
وكان إبراهيم الحوثي من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير في عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبدربه منصور هادي في منزله آنذاك.

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