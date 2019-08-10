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اقتصاد

أسعار المانجو اليوم.. و"العويس" بـ25 جنيهًا

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:34 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار المانجو اليوم السبت قبل العيد مباشرة على الرغم من شدة الإقبال، إلا أن هناك وفرة من المعروض في السوق.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن المانجو العويس سجلت أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.

وسجل كيلو المانجو فجر كلان مابين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي فسجلت ما بين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ 40 جنيها.

وسجلت المانجو الفونس أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.

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