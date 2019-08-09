رى البحيرة يبدأ تحصيل مقابل تبديد المياه

عقد اجتماع بالإدارة المركزية للموارد المائة والرى بالبحيرة، برئاسة المهندس عامر شكرى رئيس الادارة المركزية، وحضور المهندس حمدى الزقيطى مدير الإدارة العامة لرى غرب البحيرة، وذلك لمتابعة وإدارة منظومة تحصيل مقابل تبديد المياه، ومنها «زراعة أرز بالمخالفة وأراضٍ غير مقررة الري وتروى بالغمر».

واستعرض الاجتماع بحضور المهندس منير زهران مدير عام الادارة العامة للموارد المائية لرى البحيرة، موقف مستحقات الوزارة خلال الأعوام السابقة ومعدلات التحصيل الحالي والمعوقات التي تواجه أعمال التحصيل وسبل حسمها مع وضع خطة عاجلة ومتابعتها لتحصيل المستحقات والتاكيد على رفع مستوى التحصيل.

من جانبه أكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري لـ«الدستور»، عدم رفع أية مخالفات تتعلق بمساحات زراعات الأرز المخالفة، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة المشاتل المخالفة للقرار الوزاري الذي حدد المساحة الإجمالية المنزرعة بمحصول الأرز بمليون و75 ألف فدان هذا الموسم.