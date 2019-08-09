ارتفاع الين الياباني وتراجع الجنيه الإسترليني في أسواق الصرف العالمية

ارتفع الين الياباني أمام الدولار اليوم إلى أعلى مستوى له منذ يناير الماضي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال إلغاء جولة المحادثات التجارية المقررة مع الصين في سبتمبر المقبل.

في الوقت نفسه تراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية إلى أقل مستوى له منذ يناير 2017، في ظل انكماش إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا مع الغموض الذي يحيط بمستقبل خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتراجع الدولار أمام الين بنسبة 4ر0% إلى 16ر105 ين لكل دولار في حين تراجعت العملة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي اليوم بنسبة 9ر0%، نتيجة سعي المستثمرين نحو أصول استثمارية أمنة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وكان الين قد ارتفع يوم الأربعاء الماضي إلى 5ر105 دولار وهو أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر.

وكان الرئيس ترامب قال للصحفيين في البيت الأبيض "لدينا حوار مفتوح (مع الصين) وسنرى ما إذا كنا سنعقد اجتماع سبتمبر أم لا.. إذا اجتمعنا سيكون أمرا جيدا، وإذا لم نجتمع سيكون أمرا جيدا".

يذكر أن الدولار قد تعافى لوقت قصير في بداية تعاملات اليوم مع تصريح الرئيس ترامب عن عدم اعتزامه العمل على خفض قيمة العملة الأمريكية في مواجهة العملات الرئيسية الأخرى والحرب التجارية مع الصين.

كما ارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 2ر0% اليوم الجمعة إلى 1197ر1 دولار لكل يورو، ليصل إجمالي الارتفاع خلال الأسبوع إلى 8ر0%.