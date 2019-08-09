مشروع قانون في ألمانيا يسمح لغير المتزوجين بتبني أطفال شركائهم

أعدت وزارة العدل الألمانية التي يتولاها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني مسودة قانون يسمح للرجال والنساء بتبني أطفال شركائهم في الحياة من علاقات سابقة، حتى وإن كانوا غير متزوجين في الوقت الراهن.



ويشترط المشروع لتطبيق هذه الميزة أن يكون الشريكان في الحياة مر على عيشهما معا عامان على الأقل في علاقة شبيهة بالزوجية، أو أن يكون لهما طفل مشترك في ظل الحياة المشتركة.



كانت القوانين تتيح تبني أولاد الشريك الآخر إذا كان متزوجا من أبيهم أو أمهم.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية اعتبرت هذا التقنين مخالفا للدستور.

وتتحسب الوزارة لإضافة حوالي 250 طفلا متبنى كل عام بمقتضى القانون الجديد.



ويبدو أن خلافا بين حزبي الائتلاف الحاكم في البلاد سينشب بسبب هذا القانون، فوزارة العدل ترغب في أن يتم التبني أيضا حتى وإن كان الطرف الآخر يعيش حياة زوجية أخرى، إلا أن الحزب المسيحي الديمقراطي يرى في ذلك تناقضا.

وقال تورستن فراي نائب رئيس كتلة الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالبرلمان "بوندستاج" لمجلة شبيجل: "هذا القانون ليس ضروريا ولا مفيدا".