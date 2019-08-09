بيكر هيوز: انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا لسادس أسبوع على التوالي

خفضت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط النشطة لسادس أسبوع على التوالي مع قيام المنتجين المستقلين بخفض الانفاق على عمليات الحفر الجديدة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس

ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 764، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي كان عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة 869 حفارا.

وهذه هى أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية منذ مارس عندما انخفض عدد حفارات النفط العاملة لستة أسابيع متتالية أيضا.

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، على مدار الأشهر الثمانية الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما تركز بشكل

أكبر على نمو الأرباح بدلا من زيادة الإنتاج.