الغرف التجارية: وفرة من المانجو في السوق المحلي قبل العيد

قال ناجي نجيب عضو شعبة الخضار والفاكهة، بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار المانجو اليوم الجمعة قبل العيد مباشرة على الرغم من شدة الإقبال، إلا أن هناك وفرة من المعروض في السوق.



وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور» أن المانجو العويس سجلت أسعارًا تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو الهندي ما بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.



وسجل كيلو المانجو فجر كلان ما بين 15 و20 جنيهًا، والمانجو تومي ما بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، ومانجو تيمور ما بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو زبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي فسجلت ما بين 5 و10 جنيهات، والمانجو الفص بـ 40 جنيهًا.



وسجلت المانجو الفونس أسعارًا تتراوح بين 14 و20 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو دبشة ما بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وكيلو المانجو صديقة ما بين 14 و20 جنيهًا، والمانجو جولك ما بين 12 و18 جنيهًا للكيلو.

