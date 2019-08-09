خطة لتأمين محطات رى السلام فى عيد الأضحى

بدأت وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ خطة لتأمين الوزارة والمنشآت وحدائق القناطر ومختلف الحدائق الأخرى خلال فترة الأعياد والأجازات الرسمية فى عيد الأضحى المبارك، مع بحث أهم الإجراءات المتخذة لإدارة المياه خلال تلك الفترة لتوفير المقننات اللازمة لرى الأراضى الزراعية وتلبية احتياجات المزارعين.

وعقد المهندس عبدالحكيم أبو المجد رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء بوزارة الرى، اجتماعا بحضور رؤساء الإدارات المركزية، ومديرى العموم على مستوى الوجه البحري، فى إطار الاستعداد لإجازة عيد الأضحى، خاصة في ظل الظروف الحالية، وحفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد رئيس القطاع ضرورة التأمين التام لجميع المحطات، وتوافر عدد من الافراد من العمالة الموجودة للقيام بحراسة المحطات وجميع المنشئات الخاصة بالمصلحة وملحقلتها، خاصة في المناطق النائية ومحطات السلام ٤و٥و٦ فى سيناء بنظام الورديات على مدار ال 24 ساعة يوميا، وطوال العطلة الرسمية خلال العيد، مع التأكيد على جاهزية جميع المحطات للعمل باقصى طاقتها للضمان توفير الاحتياجات المائية.