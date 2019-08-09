صلاح يسجل.. "ليفربول" يفتتح السيرك مبكرا ويتقدم برباعية على نورويتش فى الشوط الأول

أنهى فريق ليفربول، الشوط الأول من مباراته أمام نوريتش سيتي، فى افتتاح الدورى الإنجليزى، على ملعب "آنفيلد"، برباعية نظيف.

وقدم النجم المصرى محمد صلاح أداء مميزا، توجه بإحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 19، وكان مدافع نوريتش، جرانت هاننى، أحرز الهدف الأول للريدز فى مرماه بطريق الخطأ، فى الدقيقة السابعة.

وأضاف فيرجيل فان ديك الهدف الثالث لليفربول فى الدقيقة 28، فقيما أحرز ديفوك أوريجى رابع أهداف الريدز فى الدقيقة 42.



وشهد الشوط الأول خروج حارس ليفربول إلسون مصابا، وحل مكانه الحارس البديل الإسباني أدريان.