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رياضة

بوكيتينو: إنهاء فترة الانتقالات في انجلترا في وقت مبكر خطأ فادح

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:46 م
ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام
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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن المسؤولين عن الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ارتكبوا خطأ فادحا بإنهاء فترة الانتقالات الأخيرة مبكرا مقارنة ببطولات الدوري الأوروبية الأخرى.
ولم يعد بإمكان أندية الدوري الانجليزي الكبرى ضم لاعبين جدد بعد انتهاء الموعد النهائي لفترة الانتقالات أمس الخميس في حين لا تزال الفرصة قائمة أمام أندية إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا
لتعزيز صفوفها.
ويتبقى عام واحد فقط على انتهاء عقدي كريستيان إريكسن لاعب الوسط والمدافع توبي ألدرفيريلد. ويركز ريال مدريد على ضم إريكسن تحديدا.
وإذا تلقى اللاعب عرضا مغريا قبل إغلاق فترة الانتقالات الدوري الإسباني فمن الممكن أن يغادر اللاعب الدنمركي المؤثر صفوف توتنهام تاركا ثغرة في تشكيلة المدرب الأرجنتيني بوكيتينو لن يستطيع
معالجتها حتى حلول يناير 2020.
وقال بوكيتينو، الذي سيبدأ موسمه السادس مع توتنهام حين يستضيف استون فيلا على ملعبه غدا السبت، للصحفيين "أشعر بسعادة كبيرة عن تشكيلة فريقي بعد أن انتهت فترة الانتقالات في انجلترا.
"لكننا لسنا في وضع جيد بالمقارنة مع الأندية الأوروبية الأخرى لأن أمامها 20 يوما أخرى لمواصلة العمل (وضم اللاعبين) وهذا خطأ فادح من رابطة الدوري الانجليزي الممتاز للسماح بذلك".
وأضاف "من ناحية، فإن الأمر جيد لأن الأندية تبدأ الموسم(وهي تعرف تشكيلتها) لكن في الوقت ذاته، فقد فتحنا الباب أمام أندية أوروبا للتشويش على تشكيلات فرقنا.
"بعد موسمين من تطبيق التجربة أعتقد أن الدوري الانجليزي الممتاز عليه أن يراجع قراره إذا لم تغير باقي بطولات الدوري الأوروبية من قواعدها. يجب أن نعود للعمل بالطريقة نفسها".
وقال بوكيتينو إن الأمر يمس بشكل خاص الأندية الانجليزية التي تنافس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وقال المدرب الأرجنتيني "لا يجب أن تسمح رابطة الدوري الانجليزي الممتاز بمنح الأندية الأوروبية هذه الميزة. ربما تختلف الأمور لو لم تكن تنافس معهم أوروبيا. لكن إذا كنت تتنافس مع الأندية الأوروبية أعتقد أن هذا خطأ فادح".

تعاقد جديد
وستنتهي فترة الانتقالات في اسبانيا وألمانيا وفرنسا في الثاني من سبتمبر وفي ايطاليا في 18 أغسطس
ولن ينتقل البرازيلي لوكاس مورا إلى أي فريق آخر بعد أن وقع على عقد جديد حتى 2024. وكان مورا المنضم إلى توتنهام في يناير 2018 هو أحدث صفقات توتنهام حتى فترة الانتقالات الحالية عندما عاد الفريق لإبرام تعاقدات.
وضم النادي اللندني لاعب الوسط تانجاي ندومبلي من أولمبيك ليون مقابل 55 مليون جنيه استرليني (66 مليون دولار) في يوليو ثم ضم رايان سيسينيون جناح فولهام أمس الخميس مقابل 25 مليون كما وصل الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو من ريال بيتيس على سبيل الإعارة في اليوم ذاته.
وسيبدأ توتنهام موسم 2019-2020 على ملعبه الجديد الذي يسع 62 ألف متفرج وتسود حالة من التفاؤل بأن النادي اللندني، الذي احتل المركز الرابع الموسم الماضي وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا،
بإمكانه سد الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول.
وقال بوكيتينو "في كل موسم كان منافسونا يعززون صفوفهم بعناصر جيدة. بالنسبة لنا فإننا لم نستثمر بقوة في آخر ثلاثة مواسم.
"لهذا السبب فإن إضافة لاعبين جدد يمثل عاملا محفزا دوما ويضيف قوة دفع للفريق.
"الصفقات تثير الحماس في الفريق وبين الجماهير. سنبدأ الموسم على ملعبنا الجديد لذا فإنه توجد ايجابيات كثيرة. لكن يجب أن نكون على استعداد لموسم آخر مثير".

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