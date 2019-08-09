أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي.. 4-0 للريدز (فيديو)

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك ضيفه نوريتش سيتي خلال اللقاء الذي يقام مساء اليوم على ملعب «آنفيلد»، ضمن الأسبوع الأول من منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي.



وأحرز جود فري مدافع نوريتش هدفًا في الدقيقة السابعة بالخطأ في مرماه بعدما فشل في تشتيت عرضية أوريغي.



وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 19 من انفراد بالمرمى، ثم أضاف الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثالث للريدز في الدقيقة 28.



ولم يدخل كلوب أي تعديلات على التشكيل السابق لذي لعب به أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية.



