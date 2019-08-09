استقرار أسعار الحديد.. وحالة ركود تسود أسواق الشراء

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الحديد اليوم الجمعة؛ بسبب حالة الركود التي تسيطر على السوق.



وأضاف الزيني في تصريحات لـ«الدستور» أن الأسعار المحلية واصلت الاستقرار في الأسواق، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 ألف جنيه.



وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيهًا، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.



وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفًا و850 جنيهًا، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفًا و550 جنيهًا للطن، وحديد المراكبي 11 ألفًا و750 جنيهًا للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفًا و650 جنيهًا للطن.

