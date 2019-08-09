فرنسا: لا نحتاج إلى إذن للتواصل الدبلوماسي مع إيران

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في انتقاد ضمني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده "لا تحتاج إلى إذن" للتواصل الدبلوماسي مع إيران.

واتهم ترامب أمس الخميس، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإرسال "إشارات مختلطة" إلى إيران.

وأضاف ترامب في تغريدة أن "لا أحد" مخول بتمثيل الولايات المتحدة.

وقال الوزير الفرنسي إن التوترات المتصاعدة في الخليج "تتطلب مبادرات سياسية لاستعادة ظروف الحوار".

وأضاف أن دبلوماسية ماكرون تتسم "بشفافية كاملة مع شركائنا"، وهو يطلع الجانب الأمريكي باستمرار.

وقال لو دريان في بيان إن فرنسا كانت " صادقة" عندما وقعت على اتفاق عام 2015 النووي، وكذلك الموقعين الآخرين، باستثناء الولايات المتحدة.

وأضاف أن باريس "تطلب بشدة من إيران استئناف الامتثال لالتزاماتها".