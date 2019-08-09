مقتل 17 وفقد العشرات في انهيار أرضي بجنوب ميانمار

قال مسؤولون وعمال إنقاذ اليوم الجمعة إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وفُقد العشرات بعد أن

تسبب انهيار أرضي ناتج عن أمطار غزيرة في دفن منازل ومبان في جنوب ميانمار.



وقالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي تسقط في جنوب ميانمار منذ أيام تسببت في فيضانات شردت 12 ألف شخص على الأقل.



وقال "ثين لاي وار أونج"، ومسئول في بلدة بونج في ولاية مون، إنه تأكدت وفاة خمسة رجال وخمس نساء بعد الانهيار الأرضي في قرية مودون، بينما ذكر "ميو مينت شين" رئيس رابطة الإنقاذ في مودون إن عدد القتلى 17 ومن المتوقع زيادة العدد.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن المياه جرفت منازل ومدرسة في بلدات آخرى، ومن المتوقع سقوط مزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.