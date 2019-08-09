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سياسي

اتحاد شباب "المؤتمر" يجهز للاحتفال بعيد الأضحي المبارك

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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عقد اتحاد شباب حزب المؤتمر بمحافظة دمياط اجتماعه الأسبوعي بقيادة المهندس محمد كارم مرعي أمين اتحاد شباب المحافظة.

وحضر الاجتماع كلِّ من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وتم مناقشة بعض الملفات ومنها تحضير لفعالية عيد الأضحى المبارك كذلك التجهيز لعقد سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف السياسي.

كما ناقش الاجتماع عقد ندوات توعية لمكافحة الإدمان بالتعاون مع مركز مكافحه الإدمان في مختلف القرى وأيضا تم الاتفاق علي عمل بروتوكولات تعاون مع بعض الجهات لتبادل الخبرات والمهارات وتم تكليف أعضاء هيئه المكتب بملفات محددة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

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