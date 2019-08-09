بعد شائعة وفاته.. رئيس مجلس الدولة الأسبق: «أنا بصحة جيدة»

تواصلت «الدستور»، مع المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، للاطمئنان على صحته عقب تداول أخبار عن وفاته.



وقال الجمل: «أنا بصحة جيدة ولا صحة لما أثير عن وفاتي»، مهنئًا الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك.



كان عدد من الشخصيات المعروفة قد تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول وفاة المستشار محمد حامد الجمل ينعونه من خلالها.



وأوضحت مصادر أن حالة من اللبس تمت بعد نشر إحدى الجرائد وفاة شقيق الدكتور يحيى الجمل، مما تسبب في نعي رئيس مجلس الدولة الأسبق.