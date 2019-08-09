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اقتصاد

الضبابية السياسية في إيطاليا تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
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هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وفي مقدمتها الأسهم الإيطالية وسط الضبابية السياسية في البلاد، بينما تضررت المعنويات أيضا من تعليقات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبعد فيها عقد اتفاقية للتجارة مع الصين في الوقت الحالي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية منخفضا 2.5 بالمئة ملامسا أدنى مستوى في شهرين بعد أن سحب ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الحاكم تأييده للإئتلاف الحكومي في البلاد ودعات إلى انتخابات جديدة.

وألحقت أزمة الميزانية في ايطاليا واحتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لفترة طويلة ضررا بالفعل بأسهم البنوك التي أغلق مؤشرها منخفضا 4.5 في المئة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وتتجه عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل عشر سنوات لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية هذا العام.

ومع انخفاضات تزيد عن واحد في المئة في معظم المؤشرات الرئيسية الأخرى، أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.8 بالمئة حاذيا حذو أسواق الأسهم العالمية.

وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة بينما أغلق المؤشر كاك الفرنسي منخفضا 1.1 بالمئة.

لكن الخسائر في بورصة لندن كبحتها مكاسب لقطاع الرعاية الصحية وقفزة لأسهم شركة دبليو بي بي للإعلانات بعد أن سجلت نتائح أفضل من المتوقع للربع الثاني. وأغلق المؤشر فايننشال تايمز منخفضا 0.4 بالمئة.

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