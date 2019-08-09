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عالم

البعثة الأممية تهنيء الشعب الليبي بحلول عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:32 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس عموم الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وعبرت البعثة، في بيانها اليوم الجمعة، أوردته صحيفة المتوسط الليبية، عن أسفها بحلول هذا العيد في ظل أجواء الحرب والتهجير والدمار.

ودعت البعثة مجددًا الأطراف إلى الرأفة بمواطنيهم وإعلان الهدنة ليتسنى لمئات الألاف من الليبيين الاحتفال بالعيد بجو من الطمأنينة والفرح.

وكانت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا والاتحاد الأوروبي وكذلك مجلس الأمن الدولي، طالبوا الأطراف في طرابلس بهدنة خلال فترة عيد الأضحى.

وكان الجيش الليبي أعلن قبل قليل، رفضه عقد هدنة مع المليشيات خلال عيد الأضحى، معتبرًا أن ترك أي فرصة لهذه الميليشيات تحت أي مسمى هو إهداء مزيد من الوقت ومنح فرصة لها لإعادة ترتيب صفوفها وزيادة التغول في العاصمة، خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها هذه الميليشيات وخسائرها الفادحة في العتاد والأرواح، وإن كل يوم يمر قبل ساعة الحسم في طرابلس سيزيد من معاناة الليبيين، والقيادة العامة لن يهنأ لها بال قبل استكمال حربها المقدسة وتحرير كافة ربوع ليبيا.

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